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Ardahan'da Kar ve Tipi, Ağır Araç Geçişlerini Engelledi

Ardahan'da Kar ve Tipi, Ağır Araç Geçişlerini Engelledi
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Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yolları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapandı. Karayolları yetkilileri sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı uyararak, gerekli ekipmanları yanlarında bulundurmalarını istedi.

Ardahan- Posof ve Ardahan- Şavşat kara yolunda, kar, tipi ve fırtına sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkiinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2540 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapandı.

Olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyaran Karayolları yetkilileri, sürücülerden yanlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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