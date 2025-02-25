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Ardahan'da Kar ve Tipi 70 Köy Yolunu Kapattı

Ardahan'da Kar ve Tipi 70 Köy Yolunu Kapattı
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Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan il genelinde etkili olan kar ve tipi, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Merkezde 38, Göle'de 6, Çıldır'da 1, Hanak'ta 4 ve eğitim öğretime bir gün ara verilen Posof ilçesinde, 21 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan il Özel İdare'den yapılan açıklamada, "Ekiplerin kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Kapanan yolların en kısa sürede açılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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