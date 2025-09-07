Ardahan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin KADES Uygulaması Tanıtıldı

Ardahan'da kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen projede jandarma ekipleri, köylerde görüştükleri kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde ev ev gezerek bilgilendirme yapıyorı.

Jandarma ekipleri, köylerde yaşayan ev hanımlarına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi, KADES uygulaması kadınların cep telefonlarına indirildi.

Kadın ve çocuklara, acil bir durum ile karşı karşıya kalmaları durumunda, konum bilgisini açtıktan sonra uygulama ekranında bulunan 'Acil Destek' butonuna dokunarak ihbarı gerçekleştirilebileceği gösterildi.

KADES ile şiddete maruz kalan kadınların ihbarı üzerine polis veya kolluk kuvvetlerinin olay yerine hemen ulaşması hedefleniyor. - ARDAHAN