Ardahan'da Kaçak Sigara Operasyonu

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 276 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ardahan Valiliği, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Ardahan İl Jandarma komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerini yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Hasköy Jandarma karakol komutanlığı ekiplerince Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonda Ö.A. isimli şahsın ev ve iş yeri aramasında (276) paket kaçak sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, ele geçirilen 276 paket kaçak sigaraya el konulurken, yakalanan şahıs hakkında ise adli işlem başlatılmıştır." denildi. - ARDAHAN