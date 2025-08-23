Ardahan'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Ardahan'da, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda güvenlik ve asayişine etki eden konular değerlendirildi.

Toplantıda; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı. - ARDAHAN