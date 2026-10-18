Ardahan'da güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Yamlı başkanlığında yapıldı

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Ardahan'da 2026 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri ve alınması planlanan tedbirler görüşüldü.

Toplantıda Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2026 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Güvenlik birimlerinin yılın ilk 9 ayında yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken il genelindeki huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik faaliyetler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı