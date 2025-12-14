Ardahan'da emniyete tahsis edilen 20 yeni araç törenle hizmete alındı

Ardahan'da emniyet teşkilatına tahsis edilen yeni araçların hizmete girmesi nedeniyle tören yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen araçların teslimi için emniyet müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi. Düzenlenen törende; Vali Hayrettin Çiçek, güvenlik hizmetlerinde kullanılacak araçları inceleyerek, araçların güvenlik güçleri ve kente hayırlı olmasını diledi.

Vali Çiçek, "Emniyet ve asayiş hizmetlerinin ilimizin her noktasında daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacak bu araçların kazandırılmasındaki destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.