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Ardahan'da Yangın: Ahır, Samanlık ve Ambar Küle Döndü

Ardahan'da Yangın: Ahır, Samanlık ve Ambar Küle Döndü
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Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde çıkan yangında bir ahır, samanlık ve ambar küle döndü.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde çıkan yangında bir ahır, samanlık ve ambar küle döndü.

Yangın, Hünkar Alşan'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yakında bulunan ahır ve ambara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ve yakın noktalardaki ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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