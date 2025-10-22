Ardahan'da Başıboş Atlar Trafiği Tehdit Ediyor

Ardahan'da başıboş atlar, cadde ve sokaklarda tehlike saçmaya devam ediyor.

Ardahan'da sürüler halinde dolaşan atlar, trafiğin yoğun olduğu şehir merkezi ve çevreyolunda adeta cirit atıyor. Akan trafiğin arasında ilerleyen atlar, sürücülerin yolda manevralar yapmalarına neden oluyor. Başıboş dolaşan atların karayolunda ilerlediği ve sürücülerin çarpmamak için hızlarını düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sonbahar mevsimi ile birlikte kentin bazı noktalarında başıboş gezen atların arttığını, yetkililerin duruma el atması gerektiğini belirtti. - ARDAHAN