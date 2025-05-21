Ardahan'da Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Ardahan'da Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor
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Ardahan'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularında bilgilendirme çalışmaları yaparak köylerde kadınları bilgilendiriyor.

Ardahan'da jandarma ekipleri köyleri dolaşarak aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve KADES konularındaki bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarını köylerde sürdürdü. Kadınlara broşür dağıtılarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi.

KADES'in cep telefonuna indirilmesi, uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra nasıl kullanılacağı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgiler veren Jandarma ekipleri, uygulama ile ilgili tanıtım broşürü dağıttı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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