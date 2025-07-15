Ardahan'da 14 Gün Kayıp Olan Şahıs Ölü Bulundu

Ardahan'da 14 Gün Kayıp Olan Şahıs Ölü Bulundu
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Damal ilçesinde 14 gündür kaybolan 53 yaşındaki B.T., hayvan otlatırken çobanlar tarafından ölü olarak bulundu. Polis ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde 14 gündür kayıp olan şahıs, ölü olarak bulundu.

Gurbette yaşayan ve 35 yıl sonra memleketi Ardahan'a gelen B.T., 1 gün sonra kayboldu. B.T.'nin ailesi, 14 gün önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Kayıp ihbarı sonrası 14 gündür haber alınamayan B.T.'nin (53) bulunmasına yönelik polis, Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti. B.T.'nin cansız bedenini Damal'ın Kalender Mahallesi yayla yolu bölgesinde hayvan otlatırken bulan çobanlar, durumu ekiplere bildirdi.

B.T'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. B.T.'nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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