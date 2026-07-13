Haberler

Ardahan'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Ardahan'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan-Artvin kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Ardahan-Artvin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ardahan-Artvin kara yolunun Sularurt köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen iki otomobilin çarpışmasıyla araçlardaki toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş, Saadet Partisi liderine 'evet' dedi

Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş, o lidere "Evet" dedi
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Kene belası bir ilimizde daha can aldı!

Kene belası bir ilimizde daha can aldı!
Samsun'dan omuzlarda gönderilen Thomas Reis'in yeni takımı belli oldu

Samsun'dan omuzlarda gönderilen Thomas Reis'in yeni takımı belli oldu
Bahçeli haklı mı çıktı? Herkes Haluk Levent ile ilgili bu sözlerini paylaşıyor

Bahçeli haklı mı çıktı? Herkes bu sözlerini paylaşıyor
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Kızı eşyalarını satışa çıkardı! İşte İlber Ortaylı'nın sahip olduğu ev sayısı

Kızı eşyalarını satıyor! İşte İlber Ortaylı'nın evlerinin sayısı