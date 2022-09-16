Ardahan 3. sayfa: Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksattı 3. Sayfa Haberleri Ardahan bölgesinden gelen habere göre Ardahan'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Ardahan'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Ardahan Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle, Ardahan-Posof güzergahında görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle Posof ilçesine ulaşımı sağlayan uluslararası karayolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis, seyir halinde bulunan sürücülere zor anlar yaşatırken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. - ARDAHAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ilgar Dağı Ardahan 3. Sayfa Haberler

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