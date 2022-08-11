Haber : Ardahan haber: Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen kişi kayboldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan haber: Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen kişi kayboldu

 - Güncelleme:

Ardahan yerel 3. sayfa haberine göre Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen kişi kayboldu Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenliyle açılan bir kişi, teknenin alabora olması sonucunda suya düşüp kayboldu.

Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen kişi kayboldu

ADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenliyle açılan bir kişi, teknenin alabora olması sonucunda suya düşüp kayboldu. Sualtı polisleri, suda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.

Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Davran, kardeşi Metin Davran ile yelkenli tekne ile açıldı. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle tekne alabora oldu. Mehmet Davran suya düştü.

Metin Davran, ağabeyi Mehmet'i kurtarmak istedi, ancak rüzgar nedeniyle başarılı olamadı. Ağabeyi su içerisinde kaybolunca, Metin Davran yelkenliyle kıyıya çıkarak yardım istedi. Bölgeye polis, sağlık ve sualtı ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, su içerisinde kaybolan Mehmet Davran'ı bulabilmek için çalışma başladı. Çalışmalar sırasında Mehmet Davran'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi. Sabah saatlerinde dalgıç polislerinin yeniden arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Seyhan Baraj Gölü Çukurova Adana su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title