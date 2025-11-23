Haberler

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti!

Güncelleme:
Niğde'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada B.Y. isimli şahıs, husumetli olduğu İ.B. tarafından av tüfeği ile vurularak ağır yaralandı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan şahıs ağır yaralandı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Olay, Niğde merkeze bağlı Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi.

AV TÜFEĞİ İLE AĞIR YARALANDI

B.Y., arazi meselesi yüzünden aralarında husumetli olduğu iddia edilen İ.B. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Ağır yaralanan B.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
