Haberler

Kağızman'da Nehir Kıyısında Ceset Bulundu

Kağızman'da Nehir Kıyısında Ceset Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağızman’da Aras Nehri kıyısında bir kişinin cesedi bulundu.

Kağızman'da Aras Nehri kıyısında bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni ve kimliği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Olay, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nehir kıyısında bulunan bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kimlik bilgilerine rastlanılmayan kişinin cansız bedeni, kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz

Yeni dönem, yeni isim! DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İki ilimizi fırtına vurdu! Manzara korkunç
Ülkenin en zengin ismi Hamdi Ulukaya dünyaca ünlü markasını Türkiye'ye getiriyor

Ülkenin en zengin ismi dünyaca ünlü markasını Türkiye'ye getiriyor
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Denizli'de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bir ilimizi kana bulayan dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

DEM Parti'de seçim sonucu belli oldu! 535 oyun tamamını aldılar
Serhat Kılıç’ın cenaze programı belli oldu! Son yolculuğuna sahneden uğurlanacak

Hayatını kaybeden oyuncu son yolculuğuna en sevdiği yerden uğurlanacak