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Eskişehir'de 122 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 122 şahsın yakalandığı açıklandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 122 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 20-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelindeki 319 uygulama noktasında bin 484 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 63 şahıs, 5 yıla kadar aranan 46 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 10 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 122 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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