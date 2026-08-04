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Düzce'de Denetimlerde 41 Gözaltı, 23 Tutuklama

Düzce'de Denetimlerde 41 Gözaltı, 23 Tutuklama
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 20 bin 230 kişiyi sorguladı. Araması bulunan 41 şahıs gözaltına alınırken, 23'ü tutuklandı. Operasyonlarda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 20 bin 230 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 41 şahıs gözaltına alınırken, 23'ü tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 27 Temmuz -2 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamada 20 bin 230 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 41 kişi gözaltına alınırken, 23 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 89 adet mermi, 5 şarjör ve 1 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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