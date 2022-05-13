Aranan zanlı JASAT'tan kaçamadı - Haberler

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Aranan zanlı JASAT'tan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranan zanlı JASAT'tan kaçamadı

Malatya'da, 12 yıl 33 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs Jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, 12 yıl 33 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs Jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarmanın Dedektifleri (JASAT ) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl 33 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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