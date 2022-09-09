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Aranan şahıslar yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aranan şahıslar yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalandı Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanacakları anlayınca kaçan 2 kişi, yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalandı.

Aranan şahıslar yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanacakları anlayınca kaçan 2 kişi, yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde çalışma yaptı. 4 ayrı hırsızlık suçundan yakalama emri ile aranan Ö.T. ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan aranan Y.G.'nin müstakil bir evde saklandığı tespit eden ekipler, motosikletli polisler ile beraber operasyon düzenledi. Bu sırada polislerin geldiğini gören 2 kişi, evin arka kısmından çıkarak kaçmaya başladı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalanan şahıslar, gözaltına alındı.

2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Bahçelievler Mahallesi Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Yerel Haberler

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