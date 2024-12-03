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Aranan Şahıs Kuyucak'ta Yakalandı

Aranan Şahıs Kuyucak'ta Yakalandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan U.G. yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çeşitli suçlardan 27 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G. isimli şahsı yapılan çalışma sonucunda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslimedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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