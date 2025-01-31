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Aranan Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

Aranan Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan M.Ö. adlı şahsı yakaladı. Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., isimli şahıs Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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