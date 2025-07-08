Aranan Hırsızlık Hükümlüsü Adana'da Yakalandı

Aranan Hırsızlık Hükümlüsü Adana'da Yakalandı
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Adana'da, hırsızlık suçundan 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz T., polis devriye ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, yasal işlemler için gözaltına alındı.

Adana'da hırsızlık suçundan 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, sokakta durumundan şüphelendiği Cengiz T.'yi (34) durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda şahsın, "Banka veya elde ya da üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan Adana Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, yasal işlemlerin yapılması için 5 Ocak Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Polis merkezi ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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