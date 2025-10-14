Aranan Hırsız Jandarma Tarafından Yakalandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak icra edilen operasyon sonucunda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs gerekli adli işlemlerine müteakip, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa