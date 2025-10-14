Haberler

Aranan Hırsız Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan Hırsız Jandarma Tarafından Yakalandı
Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 yıl hapis cezası ile aranan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak icra edilen operasyon sonucunda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs gerekli adli işlemlerine müteakip, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

