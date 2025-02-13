Aranan Dolandırıcı ve İstismarcı Karabük'te Yakalandı
Karabük'te, 59 ayrı aranma kaydı bulunan ve 48 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.E., jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. JASAT ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E.'yi uzun bir çalışmalar sonucu ele geçirdi.
Karabük'te 59 ayrı aranma kaydından 48 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E. isimli şahıs yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karabük İl Jandarma Komutanlığımızı ve JASAT ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK