Aranan 6 kişi, oy kullanmaya geldiği sırada yakalandı

Gazipaşa'da 14 Mayıs seçimlerinde görev alan polis ekipleri, hakkında arama kararı bulunan ve ilçede kurulan sandıklara oy kullanmaya gelen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dün gerçekleştirildi. Seçim nedeniyle sandıkların kurulduğu okullarda geniş güvenlik önlemi alan Gazipaşa polisi, hakkında arama kararı bulunan şahıslara da göz açtırmadı. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahısların oy kullanacağı okulları daha önceden tespit eden ekipler, oy kullanmaya gelen 6 kişiyi yakaladı. Oy verme işleminin ardından gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA