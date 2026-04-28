Aranan 39 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için gece gündüz aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 20-26 Nisan tarihleri arasında yapılan uygulamada 25 bin 881 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 39 kişi gözaltına alınırken, 20 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 7 av tüfeği, 1 tabanca, 6 kartuş, 3 mermi ve 3 şarjör ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı