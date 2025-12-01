Araklı-Bayburt Yolunda Tehlikeli Sürüş Anları Kameralara Yansıdı

Trabzon'un Araklı ilçesinde kazaya davetiye çıkartan Araklı- Bayburt yolu ile Karadeniz sahil yolundaki sürücünün tehlikeli sürüş anları araç kameralarına yansıdı.

Trabzon-Araklı-Bayburt yolu her gün yeni bir tehlikeyle gündeme geliyor. Ağır tonajlı araçların denetim azlığı nedeniyle bu güzergahı tercih etmesi, riski daha da artırıyor. Rampalardan hızla inen tırlar, özellikle keskin virajlarda şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Son olarak kazaya ramak kala yaşanan bir an, bir aracın kamerasına yansıyarak tehlikeyi gözler önüne serdi.

Yine Araklı'da, bu kez ilçenin Karadeniz Sahil Yolu geçişinde bir otomobil sürücüsünün kamyon sürücüsüne yaşattığı zor anlar araç kameralarına yansıdı. - TRABZON