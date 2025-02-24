Aracına kar topu atan çocuklara silah çekti

İstanbul Eyüpsultan'da bir sitede çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlenen sürücü, çocuklara silah çekti.

KARTAPU ATILMASINA SİNİRLENDİ

5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesindeki bir sitede 22 Şubat saat 02.05'te meydana gelenolayda, sitede yaşayan H.I. isimli şahıs, çocukların araçla kartopu atmasına sinirlendi.

ÇOCUKLARA SİLAH ÇEKTİ

Ardından araçtan inerek silahını çeken H.I. çocukları ve velilerini tehdit etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Diğer vatandaşların ara girmesinin ardından H.I. oradan ayrıldı.

TUTUKLANDI

Ardından şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.