Haberler

Aracını çekmek için gelmişti, direksiyon başında hayatını kaybetti

Aracını çekmek için gelmişti, direksiyon başında hayatını kaybetti
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde garaj önünde park halindeki hafif ticari aracını çekmek için araca binen 68 yaşındaki M.F.A., araç içerisinde hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde garaj önünde park halindeki hafif ticari aracını çekmek için araca binen 68 yaşındaki M.F.A., araç içerisinde hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı Porsuk Boyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki bir garajın önünde park halinde bulunan hafif ticari aracın sahibine ulaşan çevre esnafı, şahıstan aracın yerini değiştirmesini istedi. Telefon görüşmesinin ardından park halindeki aracının yanına gelen 68 yaşındaki M.F.A., araca bindi. Bir süre sonra sürücünün araç içerisinde hareketsiz şekilde yattığını fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kalbinin durduğu belirlenen sürücüye olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.F.A., burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın

İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın

Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti
İnşaatta korkunç kaza! Boşluğu görmeyince ikinci kattan düştü

Dikkatsizliğin bedeli ağır oldu! Korkunç anlar kamerada
İlaç içip uyuyakaldı, oğlu polisi aradı! Ekipler kapıyı açınca şaşkına döndü

Babasına ulaşamayınca öldü öldü dirildi! Gerçek, bakın ne çıktı?
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı
Arda Güler için tam 100 milyon Euro

Arda için inanılmaz teklif! Real Madrid anında kabul edebilir