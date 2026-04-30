Aracında ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda aracında ve ikametinde kokain ile sentetik madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde E.A. isimli şüphelinin aracı ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 8,45 gram kokain ile 10 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı