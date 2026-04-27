Haberler

Aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da hayvancılıkla uğraşan 32 yaşındaki bir kişi, aracında silahla vurulmuş halde bulundu.

Samsun'da hayvancılıkla uğraşan 32 yaşındaki bir kişi, aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Özyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ekmek almak için evinden ayrılan Salih Y., aracında tüfekle göğsünden vurulmuş halde bulundu. Durumu fark eden eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

