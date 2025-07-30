Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor

Otostopla seyahat eden bir kadın, Sapanca'da yaşadıklarını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde paylaştı. İddiaya göre, yolculuk için bindiği tırın şoförü kadını kaçırmaya çalıştı.

"ALLAH BELAMI VERSİN"

O anları ağlayarak anlatan kadın, yaşadığı korkuyu "Sapanca'dan çıkmıştım. Tıra denk geldim. Allah belamı versin. Binmeyeceğim diyorum, hep Türk denk geliyor" sözleriyle dile getirdi.