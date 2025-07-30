Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
Gezgin bir kadın, Sapanca'da otostopla bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmaya çalışıldığını iddia etti. Sosyal medyada gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan kadın, "Binmeyeceğim diyorum, hep Türk denk geliyor" diyerek tepkisini dile getirdi.
Otostopla seyahat eden bir kadın, Sapanca'da yaşadıklarını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde paylaştı. İddiaya göre, yolculuk için bindiği tırın şoförü kadını kaçırmaya çalıştı.
"ALLAH BELAMI VERSİN"
O anları ağlayarak anlatan kadın, yaşadığı korkuyu "Sapanca'dan çıkmıştım. Tıra denk geldim. Allah belamı versin. Binmeyeceğim diyorum, hep Türk denk geliyor" sözleriyle dile getirdi.