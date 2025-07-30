Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor

Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
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Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
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Gezgin bir kadın, Sapanca'da otostopla bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmaya çalışıldığını iddia etti. Sosyal medyada gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan kadın, "Binmeyeceğim diyorum, hep Türk denk geliyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Otostopla seyahat eden bir kadın, Sapanca'da yaşadıklarını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde paylaştı. İddiaya göre, yolculuk için bindiği tırın şoförü kadını kaçırmaya çalıştı.

"ALLAH BELAMI VERSİN"

O anları ağlayarak anlatan kadın, yaşadığı korkuyu "Sapanca'dan çıkmıştım. Tıra denk geldim. Allah belamı versin. Binmeyeceğim diyorum, hep Türk denk geliyor" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMustafa Doğan:

Öyle heryerde otostop çeker tanımadığın her araca binersen birgün organlarını da kaybedersin kendinide ,akımlara kapılarak takipçi sayısı derdine düşersen bunları yaşarsın ne gerek var sonrada bütün milleti devleti suçlarsın

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Haber YorumlarıCihans:

Neden bu memlekette böyle şeyler yaşanıyor amazon ormanlarına gitsen böyle olmaz zihniyet kökten zatıf

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

senin canın bisey istiyo heralde

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Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

senda kaşınıyom ne işin var tır da kızım. reklamını yaptınnn.

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Takip bandanani gezme otobanda yayan, kamyoncudan kaçsan tırcıdan kurtulaman, otur evinde örgünü ör olma ziyan, yoksa feryadin duyulur ta sapancadan

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