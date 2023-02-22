Aracın kaputunda kilometrelerce sürüklendi

İzmir Menderes'te bir kadın, husumetli olduğu kadını arabasının kaputu üzerinde kilometrelerce sürükledi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, 19 Şubat'ta Menderes ilçesi 9 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.K., eşi M.K.'nin Ş.Ç. isimli kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine eşine boşanma davası açtı. M.K. ile ilişkisini sürdüren ve H.K. ile husumeti bulunan Ş.Ç., aracıyla seyir halindeyken H.K.'nin kardeşi Y.H. ve babasını araçlarına bindiğini görerek önlerini kesti. Durum karşısında araçtan inen Y.H. olaya tepki gösterirken, Ş.Ç. arabasını Y.H.'nin üzerine sürdü. Aracın altında kalmamak için arabanın kaput bölümüne tutunan Y.H., bu şekilde yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Bu sırada Y.H.'nin babası da Ş.Ç.'yi durdurmak için aracı takip etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Aracını silah olarak kullandı"

Telefonla ulaşılan ve durumu anlatan Y.H. (26), "Ablam, eniştemin kendisini aldatması üzerine boşanma davası açtı. Eniştem Ş.Ç. ilişkisi sürmesine rağmen boşanmayı reddetti. Olay günü babamla arabaya binerken Ş.Ç. aracıyla yolumuzu kesti. Arabadan indiğimde ise aracı üzerime doğru sürdü. Arabanın altında kalmamak için kaputa tutundum. Yaklaşık 2 kilometre bu şekilde gittik. Araçtan düşmem için sağ-sol yaptı, oldukça hızlı sürüyordu. Bir ara ayağım yere sürttü. Babam kendi aracıyla bizi takip edip onu durdurmaya çalıştı, yanımızdan geçen arabalar da kornaya bastı. En son arabayı sağa doğru kırdığında araçtan yuvarlandım. Kafamda şişlik, hareket kabiliyetimde sorun var. Vücudumda batmalar yaşıyorum. Olay sonrası karakolda şikayetçi oldum ama ne yazık ki bu kadın hala serbest. Henüz bir şey yapılmadı. Benden sonda ablamın evinin oraya gidip o sırada aşağıda olan ablamın da üzerine araba sürmüş. Yere yuvarlanan ablam ve yanındaki arkadaşı da yaralandı. Yani arabasını silah olarak kullanan bu kadın 3 kişiyi darbetti. Bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

"Kasten yaralama yahut muhtemel kastla adam öldürmeye teşebbüs"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Mehmet Harun Elçi, "Görüntülere yansıyan olayda; araç sürücüsü olan failin aracın kaputunda bulunan mağduru kilometrelerce sürüklemesi, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kasten yaralama yahut muhtemel kastla adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmasına sebebiyet verebilecek nitelikte. Öyle ki 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 21. maddesi 2. fıkrasında, muhtemel kast hükümleri düzenlenmiş durumdadır. Muhtemel kast, Yargıtay uygulamasına göre kişinin öngördüğü neticeyi 'Olursa olsun' düşüncesi ile ifa etmesi anlamını taşımaktadır. Bu anlamda, ortalama bir insanın süratli bir şekilde aracını sevk ve idare etmesi halinde aracın kaputunda bulunan kişinin düşerek zarar göreceğini, hatta vefat neticesi olabileceğini öngördüğünün kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla failin bu neticeyi öngörmüş olduğunu söylemek hukuken mümkündür" bilgisini verdi. - İZMİR