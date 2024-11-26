Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti

Aracın içerisinde biriken sigara izmaritlerini çevredekilere aldırış etmeden sokak ortasına döken kadının görüntüleri büyük tepki çekti. O anları kayda alan vatandaş, izmaritleri sokağa döken kadına tepki gösterdi. Kadın da "Üstüme döküldü" diyerek savundu.

"ÇEVRESİNİ KİRLETEN BİR TOPLUM..."

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir toplumun gelişmişlik düzeyini anlamak için çevreye olan yaklaşımına bakmak yeterlidir. Çevresini kirleten bir toplum, aslında değerlerini, ilişkilerini ve geleceğini de kirletir" yorumunu ekledi.