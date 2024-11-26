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Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti

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Arabanın yolcu koltuğunda oturan bir kadın araçta biriktirdikleri izmaritleri sokağın ortasına döktü. O anlar yoldan geçen bir başka kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. İzmaritleri sokak ortasına atan kadın kendisini "Üstüme döküldü" diyerek savundu.

Aracın içerisinde biriken sigara izmaritlerini çevredekilere aldırış etmeden sokak ortasına döken kadının görüntüleri büyük tepki çekti. O anları kayda alan vatandaş, izmaritleri sokağa döken kadına tepki gösterdi. Kadın da "Üstüme döküldü" diyerek savundu.

"ÇEVRESİNİ KİRLETEN BİR TOPLUM..."

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir toplumun gelişmişlik düzeyini anlamak için çevreye olan yaklaşımına bakmak yeterlidir. Çevresini kirleten bir toplum, aslında değerlerini, ilişkilerini ve geleceğini de kirletir" yorumunu ekledi.

Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıBOZKURT_07 null:

yıl 2024 biz hale yere atılan izmaritleri konuşuyoruz sonra diyoruz ki bu ülke neden ilerlemiyor ????zabıta bulacak oabahatlar kanuna göre para cezası yazip gönderecek sonrası yok ??

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Plakası elli yazılsın çevreyi kirletmeden 150 bin lira ceza bakın bakalım bir daha atabilecekmi ?

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıcemal68:

O zabıtalar sokakta simit satıp evine ekmek götürecek gariban insanları tartaklayıp döverler ancak.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

34 BP 3702

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Hayvan diyeceğim de hayvan böyle bir terbiyesizlik yapmaz ki.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yazıklar olsun ...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet :

Benzeri bir durumu ben yaşadım kadın aracından kağıt ve çöpleri kapının arasından attı benim gördüğümü farketmedi arkasından seslenince ayy döküldü yanlışlıkla deyip toplar gibi yaptı aracı geçtikten ve benim görmediğimi varsayarak pisliklerini tekrar yola bıraktı ve salağa yatar bir şekilde usulca sıvıştı gitti. Bunlar evlat yetiştirecek düşünsenize...

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

insanlar toplum kültürünün aynasidir,ben 53 yildir almanyada halkina kaba köylü denilen bavyera eyaletinde ufak bir köyde yasiyorum cogunluk süt besiciligi ve tarimla ugrasir ancak sokaklara kimse tükürmez cöpünü izmaritini atmaz ve herkez avlusunu sokagini traktörünün tekerlek camurunu kapisinin önünü süpürür bilhassa icinden ana yol gecen en ufak yerler tertemiz ve bakimlidir bunu sadece belediyeler degil halk ve belediye birlikte yapar kanun ve kurallara herkez kosulsuz esit sekilde uyar.

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Haber Yorumlarıufo:

kanunun adaletin uygulanmadığı yada mazluma uygulandığı ülkenin sonu bu

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Haber YorumlarıBurhan ÇABUK:

Temizlik mantığımız bu maalesef. Millet olarak bu konuda karnemiz berbat. Geri kalmış bir ülkeyiz, üstelik çoğumuz müslüman. İslâm denilince temizlik akla gelir. Evimizin, otomobilin içini değil, sokakları, parkları, kısaca ortak yaşam alanlarını, doğayı temiz tutuyorsak temiziz.

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