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Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı

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25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu, gece saatlerinde park halindeki otomobilin içinde başından vurulmuş halde bulundu. Genç kadının katili, sevgilisi çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin cinayeti kıskançlık krizi nedeniyle işlediği ortaya çıktı.

Kanayan yara kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın adresi Bursa oldu. 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu erkek arkadaşı tarafından kıskançlık bahanesiyle katledildi.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 2. Buluş Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ

Silahla başından vurulmuş kadın sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsminin Fatma Elif Kutlu (25) olduğu öğrenilen kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL SEVGİLİSİ ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanan şüpheli, genç kızın sevgilisi Harun K. (35) çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin sevgilisini başka bir kişiyle mesajlaşırken yakaladığı ve kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıaRMa 1979:

Sevgilisi en yakkinimi oluyyor?

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Haber YorumlarıMurat Celik:

idam şart

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Haram ilişkilerin sonuçları

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

URGAN SART !

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCelal Koca:

Bu kendini savunamayacak kişilere kadın çocuk engelli ve benzeri kişilere zarar verenler için idam cezası şart ama sevgili en yakını degildir. Özendirme yapmayın yakınmış gibi göstererek yakın değinin ya kan bağı vardır yada can bağı yada en azından nikah bağı var dır şimdiki sevgililerde saatlik

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır

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