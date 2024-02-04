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Aracın çarptığı moped araçtaki anne ve kızı yaralandı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki anne ve kızına araç çarptı. Çarpana araç olay yerinden kaçarken, moped araçtaki anne ve kızı ise yaralandı.

Aracın çarptığı moped araçtaki anne ve kızı yaralandı

Anne ve kızının olduğu moped araca çarpıp kaçtı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki anne ve kızına araç çarptı. Çarpana araç olay yerinden kaçarken, moped araçtaki anne ve kızı ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Hatice Şimşek idaresindeki elektrikli üç tekerlekli moped araca, henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak istinat duvarına da çarpan elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki Hatice Şimşek ile annesi Necla Şimşek yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hatice Şimşek'in kalbinin durduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatice Şimşek Kastamonu Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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