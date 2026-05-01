Araç sürerken boğazına erik kaçtı, hayatını Yunus polisleri kurtardı

Konya'da trafikte seyir halindeyken boğazına erik kaçan sürücü, durdurduğu Yunus polisleri tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam merkez Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden bir minibüs sürücüsü erik yerken boğazına kaçtı. Nefes alamayan sürücü, bu sırada gördüğü Yunus polislerini korna çalarak durdurdu. Araçtan inen sürücü, el işaretleriyle polislere nefes alamadığını anlatmaya çalıştı. Durumu fark eden polisler, uyguladıkları Heimlich manevrası ile sürücünün hayatını kurtardı. Bir süre oturan sürücü, daha sonra ayağa kalkarak hayatını kurtaran polislere teşekkür etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına biz her zaman sahadayız"

Olayı anlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timi'nde görevli Salih Bulut, "Rutin devriye görevini ifa ettiğimiz sırada bir aracın bize uzun süreli korna çaldığını fark ettik. O esnada biz onu görünce durduk. Şahıs arabasının kapısını açtı. Daha sonra Celalettin arkadaşımız sürücünün boğazında bir şeyin takıldığını fark ederek, direkt boğulan kişiye doğru koştu. Şahsa Heimlich manevrası yaparak boğazına takılan bir parça eriği çıkardı. Daha sonra şahıs kendine geldi ve kendini iyi hissettiğini belirterek olay yerinden uzaklaştı. İşimiz bu olduğu için de mutlu oluyoruz" dedi.

Hayat kurtardığı için mutlu olduğunu belirten polis memuru Celalettin Öztürk de, "Bu zaten bizim görevimiz. Aldığımız eğitimlerin karşılığını bu şekilde veriyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına biz her zaman sahadayız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı