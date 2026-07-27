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Sahte kiralama sitesiyle 417 bin TL dolandıran 4 kişi yakalandı

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Mersin’de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mersin'de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç kiralama yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin araç kiralama sitesinin kopyasını yaparak, vatandaşları 417 bin TL'den fazla dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu, 8 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 1 bilgisayar kasası ile 2 bilgisayar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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