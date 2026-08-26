Korkut'ta Dereye Savrulan Araç Kazası: 1 Hafif Yaralı

Muş'un Korkut ilçesinde kontrolden çıkan aracın dere yatağına savrulduğu kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karakale köyü mevkiinde 49 AE 538 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralı, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla ana yola ulaştırıldı. Yaralıyı bir vatandaş sırtına alarak dere yatağından ana yola kadar taşıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı