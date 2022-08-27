Ara sokakta hız yapan otomobil, 3 otomobile çarparak takla attı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da ara sokakta hız yaparak ilerleyen otomobil, 3 araca çarptıktan sonra takla atarak zor durabildi. Bursa'da ara sokakta hız yaparak ilerleyen otomobil, 3 araca çarptıktan sonra takla atarak zor durabildi. Hurdaya dönen aracın yardımına vatandaşlar koşarken sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçların bulunduğu dar sokakta hız yaparak ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Takla atan araç kullanılmaz hale gelirken sürücü yara almadan kurtuldu. Park halindeki araçlarda küçük çaplı maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

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