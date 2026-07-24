Giresun'da Balkondan Kopan Beton Parçası Otomobile Hasar Verdi

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki balkondan kopan beton parçası, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Şehit Kerim Sofu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir apartmanın 5. katındaki balkondan kopan beton parçası, bina önünde park halinde bulunan ve M.Ç.'ye ait olduğu öğrenilen otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobilin arka camı tamamen kırılırken, araçta maddi hasar oluştu. Olay sırasında balkonun altında herhangi bir kişinin bulunmaması, olası bir yaralanma ya da can kaybını önledi.

Öte yandan aynı binada daha önce de küçük beton parçalarının koptuğu öğrenildi. Son yaşanan olayın ardından bina güvenliğiyle ilgili gerekli incelemelerin yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı