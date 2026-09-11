Apartmanın 4. katındaki balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 yaşındaki genç kız, bir apartmanın 4. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın 4. katındaki balkona çıkan 24 yaşındaki Merve Emin, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kıza olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ağır yaralanan genç kız, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı