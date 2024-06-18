Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı

Adana'da 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybederken baba da ağır yaralandı.

KOMŞULAR TELEFONA SARILDI

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ AMA...

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında ağır yaralanan C.B. itfaiye ekiplerince kurtarılırdı. İtfaiye ekipleri evde yaptığı kontrollerde anne Meryem El Makrum ile oğlu 1 yaşındaki Memet Emin Barış'ın cansız bedenine ulaştı.

BABA AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan baba C.B. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Memet Emin Barış'ın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.