Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangında anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'da 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybederken baba da ağır yaralandı.
KOMŞULAR TELEFONA SARILDI
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ AMA...
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında ağır yaralanan C.B. itfaiye ekiplerince kurtarılırdı. İtfaiye ekipleri evde yaptığı kontrollerde anne Meryem El Makrum ile oğlu 1 yaşındaki Memet Emin Barış'ın cansız bedenine ulaştı.
BABA AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan baba C.B. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Memet Emin Barış'ın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.