Apart otelin çamaşır kurutma odasında asılı bulundu 3. Sayfa Haberleri Samsun'da bir apart otelde çamaşır kurutma odasında asılı halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da bir apart otelde çamaşır kurutma odasında asılı halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan bir apart otelin çamaşır kurutma odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Er (35) apart otelin çamaşır kurutma odasında asılı halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Asılı olduğu yerden indirilen Er, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Engin Er Körfez Samsun 3. Sayfa Haberler

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