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Antalya'nın Serik İlçesinde 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'nın Serik İlçesinde 3,9 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Simav ilçesinde saat 17.43'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 93.98 kilometre olarak kaydedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.43'te merkez üssü Antalya'nın Simav ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 93.98 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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