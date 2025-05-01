Antalya'nın Serik İlçesinde 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'nın Serik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.43'te merkez üssü Antalya'nın Simav ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 93.98 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ANKARA