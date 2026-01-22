Haberler

Kaş'ta fırtına bir okulun çatısına zarar verdi

Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Kalkan İlköğretim Okulu'nun çatısında hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle okul bahçesine savrulan parçalar dikkat çekerken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısında hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Antalya'nın batı ilçelerinde fırtına etkisini göstermeye başladı. Dün gece saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, bir okulun çatısında hasara yol açtı. Kalkan İlköğretim Okulu'nun çatısındaki bazı bölümlerin zarar gördüğü, çatıdan kopan parçaların okul bahçesine savrulduğu belirtildi. Fırtına nedeniyle bazı bölümlerde ise camların kırıldığı görüldü.

Okulların tatil olması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
