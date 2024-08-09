Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile yangının yayılmasını önlemek için müdahalede bulunuluyor .

Bölgede hafif yağışın olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA