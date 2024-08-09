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Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor

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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile yangının yayılmasını önlemek için müdahalede bulunuluyor .

Bölgede hafif yağışın olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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