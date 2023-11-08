Antalya MÜSİAD'dan "Filistin ve Biz" konulu konferans

Antalya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ali Akçay, 9 Kasım Perşembe günü düzenlenecek olan "Filistin ve Biz" konulu konferansa Antalyalıları davet etti.

Antalya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ali Akçay, 9 Kasım Perşembe günü düzenlenecek olan "Filistin ve Biz" konulu konferansa Antalyalıları davet etti.

Antalya MÜSİAD ev sahipliğinde Antalya İl Müftülüğü ve Kepez Belediyesinin iş birliği ile 9 Kasım Perşembe günü Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan "Filistin ve Biz" konulu konferansa tün Antalyalılar davet edildi. Program hakkında bilgi veren Antalya MÜSİAD Başkanı Ali Akçay, "Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Prof. Dr. Yasin Pişgin'in konferansıyla devam edecek olan programımız Antalya Müftümüz Nazif Fethi Yalçınkaya'nın Gazze özelinde tüm dünyadaki şehitlerimiz için yapacağı dua ile son bulacaktır. Programda Antalya Diyanet Yayınevi Filistin, Kudüs ve Siyonizm hakkında yayınlanmış eserleri sergilerken, Diyanet Vakfı da Gazze için sürdürdüğü yardım kampanyasına bağış kabul edecektir. Programımıza sevdiklerinizle birlikte katılımlarınızı bekler saygılarımızı sunarız" dedi. - ANTALYA