Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Manavgat'ta alkollü sürücünün neden olduğu üç araçlı kazada 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta alkollü sürücünün neden olduğu üç araçlı kazada 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Antalya Manavgat'ta alkollü sürücünün neden olduğu üç araçlı kazada 4 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Manavgat'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aynı yöndeki araca arkadan çarpmasıyla üç araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken sürücünün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aynı istikametteki araca çarpması sonucu meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçtakiler ve araçlarını park eden diğer sürücüler, yaralıların yardımına koştu. Çarpışma anı ve hurdaya dönen aracından sürücünün çıktığı anlar ile çevredekilerin yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Ö'nün kullandığı 07 BYL 374 plakalı BMW marka otomobil, ışıklı kavşağını geçtiği sırada aynı istikamette gitmekte olan İbrahim T'nin kullandığı 03 AIU 034 plakalı AUDI otomobile arkadan çarptı. Bu otomobil de çarpmanın etkisiyle yine aynı istikamette gitmekte olan Cemil A'nın kullandığı 07 BPV 723 plakalı Mercedes marka tur minibüsüne arkadan çarptı.

Üç aracın karıştığı zincirleme kazada araç sürücüsü İbrahim T., araçta yolcu olarak bulunan Avşin Ş. ile yine araç sürücüsü Tahsin Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet B. E. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Diğer taraftan yapılan alkol kontrolünde 07 BYL 374 plakalı otomobil sürücüsü Tahsin Ö'nün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

Araçlarını park edip yardıma koştular

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrası araçların savrulduğu anlar ile kazaya karışan araçtaki bir kişinin inip yaralıları dışarıya çıkarma çabası ve diğer sürücülerin de araçlarını park ederek olay yerine yardıma koşmaları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Sahte TOKİ siteleri operasyonunda çok sayıda tutuklama
Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı

Atlanta'da kritik buluşma: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

Öldüresiye dayak anbean kamerada! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Szymanski yine gol attığı maçta farkı önleyemedi

Sebastian Szymanski daha ne yapsın?
Babaannesinin yatak yaraları ilham verdi! Liseli öğrenciler tarantula zehrinden yara jeli geliştirdi

Tarantula zehrinden yatak yarasına jel! Liseli ikili ABD yolunda
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü

Polonya'da 11 yıllık kriz siyasi hesaplaşmaya döndü
İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

Galatasaray karşısında yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı